Саакашвили получил от администрации Порошенко бумаги о лишении гражданства

Киев, , 17:37 — REGNUM Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины, лидер новой украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили получил документы из администрации президента Украины, подтверждающие, что он был лишен украинского гражданства по указу президента Петра Порошенко. Об этом сам Саакашвили заявил сегодня, 25 октября, в эфире телеканала NewsOne.

«Сегодня или завтра я иду в суд, потому что наконец-то мы получили документы из администрации президента о лишении меня гражданства, и мы будем обжаловать это», — сказал Саакашвили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили стал украинским гражданином в мае 2015 года. Тогда же он стал губернатором Одесской области. Особых успехов на этом поприще он не добился, но зато постоянно критиковал украинские центральные власти.

Вскоре Саакашвили ушел в отставку и заявил о формировании оппозиционной политической силы на Украине для изменения политического курса.

Когда Саакашвили находился в США, в июле 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства.

Но Саакашвилил не смирился и фактически незаконно прорвался на территорию Украины из Польши 10 сентября 2017 года.

Вернувшись, Саакашвили развернул на Украине внутриполитическую борьбу против нынешнего президента Петра Порошенко и его клики.

Главными требованиями Саакашвили и его сторонников являются: отмена неприкосновенности депутатов Рады, принятие нового избирательного закона, а также создание антикоррупционных судов.

Фактически Саакашвилил транслирует требования Запада, который хочет сильнее контролировать Украину, так как видит, что клика Порошенко не справляется.

Отмена неприкосновенности депутатов Рады позволит зачистить украинский парламент от купленных украинскими олигархами депутатов.

Новое избирательное законодательство подразумевает отмену мажоритарной системы и переход к открытым партийным спискам. Это также усложнит олигархом проведение своих кандидатов в Раду.

Ну, а создание антикоррупционных судов фактически означает создание контура внешнего контроля за политической системой Украины.