Минобороны Болгарии признало состояние всех родов войск критическим

София, , 17:35 — REGNUM Не только ВВС, но и все виды вооружённых сил Болгарии находятся в критическом состоянии. Об этом 25 октября заявил вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Карачканов, комментируя ситуацию с бойкотом лётчиков военной авиабазы «Граф Игнатиево».

«И в сухопутных войсках сегодня используются машины тех же времён, когда были приобретены самолёты. Таково же состояние и флота. Однако все проблемы нельзя решить взмахом волшебной палочкой, после того как ничего или почти ничего не делалось на протяжении 24 лет — невозможно решить это за месяц или два», — приводит слова министра «Болгарское телеграфное агентство».

Как сообщил Карачканов, на повестке стоит три проекта модернизации вооружённых сил страны: закупка новых бронированных машин, строительство двух кораблей и приобретение новых истребителей.

По его словам, реализация все этих планов обойдется Болгарии в 3,5 млрд левов (около 1,8 млрд евро). «Я не хочу делать всё это на бегу, чтобы потом меня обвинили в нарушениях или невыгодных ценах», — заявил Карачканов.

В том, что касается авиации, по мнению министра, необходимо «двигаться параллельно» — проводить модернизацию существующих истребителей, а тем временем переговоры о покупке новых самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, закупка новых истребителей для ВВС Болгарии предусмотрена в рамках утверждённой ещё в 2014 году концепции «Болгария в НАТО-2020», которая предусматривает полный отказ страны от использования советских/российских истребителей и вертолётов в целях обеспечения «военной независимости» от России.

Вопрос с закупкой истребителей откладывался уже неоднократно в связи с острой нехваткой средств в бюджете страны, а также политизацией данного вопроса и спорами по нему в правительстве Болгарии. По последним сообщениям, процедура закупки самолётов может быть отложена ещё на один год.

Плачевная ситуация в вооружённых силах Болгарии вновь оказалась в центре внимания после инцидента на авиабазе «Граф Игнатиево». 24 октября весь лётный состав авиабазы отказался участвовать в плановых тренировочных полётах в знак протеста против неудовлетворительного технического состояния истребителей МиГ-29. Как стало известно, закупленные Болгарией у России четыре новых и шесть отремонтированных двигателей для МиГ-29 пока не могут быть установлены на боевые машины.

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