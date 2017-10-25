Парламент Литвы готовит закон против РФ, аналогичный «закону Магнитского»

Вильнюс, , 17:35 — REGNUM Комитет по иностранным делам сейма Литвы сегодня, 25 октября, единогласно одобрил реализацию так называемого «закона Магнитского» в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По инициативе старосты фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы»и членов других фракций был представлен проект изменения закона о правовом положении иностранцев, в котором установлено, что в течение 5 лет, но не более, в Литву запрещено въезжать лицам, если сесть «серьезное основание полагать, что в иностранном государстве иностранец совершил тяжкое преступление против человека и в связи с этим были нарушены всеобще признанные права и свободы человека, преступление коррупционного характера или преступление с признаками отмывания денег, а также лицам, которые подстрекали или иным способом участвовали в таких преступлениях и (или) по этим причинам другая страна ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли или НАТО внесла их в национальный список лиц, которым запрещен въезд в страну».

«Я рад, что члены комитета по иностранным делам положительно оценили инициативу, представленную нашей фракцией. Литва одной из первых среди стран ЕС прислушалась к рекомендации Европарламента принять такой закон. Мы отправляем миру сигнал, что преступления против человеческой жизни, достоинства, прав, преступления коррупционного характера не имеют границ», — сказал Жигимантас Павиленис, который представил проект в комитете.

Подчеркивается, что в законе появляется формулировка, что иностранцу не сообщается о принятом решении запретить ему въезд в Литву, если предоставление этой информации навредило бы интересам госбезопасности, обороны, общественной безопасности, предотвращения преступлений, расследования и уголовного преследования. По этим причинам не раскрываются и мотивы такого решения.

«Сейчас остается надеяться, что большинство Сейма одобрит так называемый закон Магнитского, и это совпадет с символической датой 16 ноября — датой смерти Сергея Магнитского. Таким жестом мы почтим память юриста Магнитского, который в тот день погиб от руки кремлевских убийц», — заявил Павиленис.

Политическая ответственность за принятие решений относительно лиц, которым запрещен въезд в Литву, ложится на министерство иностранных дел и министерство внутренних дел, а не только на Департамент миграции.