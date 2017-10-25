Нидерланды сохранят гриф «секретно» на документах по катастрофе MH17

Амстердам, , 17:31 — REGNUM Министерство безопасности и юстиции Нидерландов получило право не рассекречивать ряд документов, касающихся расследования катастрофы малайзийского самолёта Boeing 777 в Донбассе. Соответствующее решение вынес 25 октября Государственный совет страны, сообщает Нидерландскаятелерадиовещательнаякорпорация (НТК).

Как следует из принятого решения, «право правительства на секретность своей деятельности, единство государственной политики и чувствительность вопроса перевешивают важность раскрытия информации».

Таким образом, Госсовет Нидерландов отменил решение суда низшей инстанции, который ранее подтвердил право СМИ на получение от правительства информации по расследованию крушения рейса MH17.

Напомним, с коллективным иском в суд обращались сразу несколько средств массовой информации после того, как в августе 2015 года министр безопасности и юстиции Нидерландов Арду ван дер Стеру отказал журналистам в запросе о предоставлении всей возможной информации по катастрофе.

Журналисты тогда сослались на закон о свободном доступе к информации. Министр в своём ответе признал общественную значимость данной информации, однако отметил, что «в данном случае более важно сохранение секретности». Министр также указал, что публикация определённых материалов может поставить под угрозу отношения Нидерландов с другими странами, принимающими участие в расследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777, совершавший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово в Донецкой Народной Республике. На борту авиалайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, никто из не выжил.

Расследованием в настоящее время ведёт Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.