Подлинный агрессор угрожает Киеву не с Востока, а с Запада?

Москва, , 17:27 — REGNUM Повестка России в отношении Украины исключительно оборонительная, заявил социолог Евгений Копатько 25 октября в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1», в рамках которой обсуждался очередной майдан, который планирует устроить на Украине Михаил Саакашвили.

Кроме того, эксперт отметил, что наибольшие риски для Украины представляет сегодня польская политика.

«Мягкая полонизация Украины, — констатировал он, описывая происходящий сегодня процесс. — Они (поляки — прим. ИА REGNUM ) обучают местных жителей, решают вопрос веры и даже Саакашвили пропустили. Они работают с населением Украины, с большим количеством людей, которые работают в Польше, адаптируются, принимают тамошние правила игры и трудятся на польскую экономику. Если мы берём вопрос экономической составляющей, то поляки сейчас действуют наиболее эффективно. Они не только работают финансово, не только поднимают за счёт украинцев свою экономику. Они взаимодействуют с людьми и с гуманитарным фактором. Если мы хотим как-то улучшить отношения между Россией и Украиной, то нужно найти темы, которые нас объединяют. В противном случае мы и дальше будем дрейфовать друг от друга. Поляки продолжат решать свои задачи, пока сегодня происходит мягкое отторжение человеческого ресурса».

Напомним, что сегодня Польша стоит на втором месте (после России) в списке государств, куда едут трудовые мигранты с Украины. Как сообщало польское министерство по делам семьи, труда и социальной политики, в 2016 году польские компании заявили о готовности нанять 1,3 млн рабочих с Украины. Такую востребованность в дешевой рабочей силе эксперты объясняют отъездом на заработки в Западную Европу самих поляков, освободивших тем самым рабочие места. При средней польской зарплате в 4 тыс. злотых украинские заробитчане получают около 2 тыс. злотых. Рабочий день украинцев, потянувшихся в Польшу за длинным злотым, нередко достигает 12 часов. Как писала, например, польская газета Dziennik Gazeta Prawna, трудоустройство украинцев в Польше зачастую напоминает принципы, скопированные с панских поместий. Фактически же работодатели действуют на грани закона, у которого бесправным иностранцам защиты все равно не приходится искать.

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