Сергей Шойгу прибыл в Катар с официальным визитом

Доха, , 17:21 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Катар, сообщил 25 октября журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Это первый в истории визит российского министра обороны в Катар. Игорь Конашенков уточнил, что в ходе этого визита планируется подписание российско-катарского двустороннего межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве.

Сергей Шойгу встретится с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также с государственным министром по делам обороны Катара Халидом бен Мохамадом аль-Аттыйей.

В ходе этих встреч будут обсуждены вопросы глобальной и региональной безопасности, а также перспективы военно-технического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 г. ряд арабских стран, включая Саудовскую Аравию, разорвали дипотношения с Дохой, обвинив Катар в финансировании террористических группировок. За разрывом дипотношений со стороны указанных арабских стран последовала транспортная и экономическая блокада Дохи. Дипломатический кризис не преодолён до сих пор.

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