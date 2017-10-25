Среда, 25 Октября 2017 года
17:52:03 МСК

В Госдуме рассказали, сколько гражданств у Поклонской

Политика

Оно одно

В Госдуме рассказали, сколько гражданств у Поклонской
Иллюстрация: Kremlin.ru
Наталья Поклонская

Москва, 25 октября 2017, 17:17 — REGNUM  Те, кто поднимают тему о наличии гражданства Украины у Натальи Поклонской, имеют одну единственную цель — дискредитировать ее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев, в его внутрифракционной депутатской группе состоит Поклонская.

«Сама Поклонская уже не раз говорила о том, что с присоединением Крыма к РФ она приобрела российское гражданство. Никакого другого гражданства у нее нет», — сказал Шхагошев.

В рамках дискуссии с Ксенией Собчак о принадлежности Крыма Поклонская заявила, что у нее есть только российское гражданство, а из украинского она якобы «вышла» еще в 2014 году.

Читайте развитие сюжета: В ГД готовы показать документы, подтверждающие гражданство Поклонской

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента России-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить