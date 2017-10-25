В Госдуме рассказали, сколько гражданств у Поклонской

Москва, , 17:17 — REGNUM Те, кто поднимают тему о наличии гражданства Украины у Натальи Поклонской, имеют одну единственную цель — дискредитировать ее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев, в его внутрифракционной депутатской группе состоит Поклонская.

«Сама Поклонская уже не раз говорила о том, что с присоединением Крыма к РФ она приобрела российское гражданство. Никакого другого гражданства у нее нет», — сказал Шхагошев.

В рамках дискуссии с Ксенией Собчак о принадлежности Крыма Поклонская заявила, что у нее есть только российское гражданство, а из украинского она якобы «вышла» еще в 2014 году.

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