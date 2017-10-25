Россия отдала Турции лидеров запрещенного «Меджлиса»*?

Симферополь, , 16:43 — REGNUM Осуждённые в Крыму бывшие лидеры меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров освобождены от уголовного преследования. Об этом на своей странице в Facebook сообщил их адвокат Николай Полозов.

По информации украинских СМИ, Чийгоз и Умеров сначала были перевезены в Анапу, а затем самолётом были доставлены в Анкару.

По утверждению бывшего лидера меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафы Джемилева, которые опубликовали украинские СМИ, их освобождение — результат переговоров турецких и российских властей.

«Около 10:30 адвокат Николай Полозов сообщил, что Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова вывезли в аэропорт. ФСБшники сказали, что якобы для подписания протокола о передаче Чийгоза и Умерова турецкой стороне в соответствии с договоренностями Турции и России. Потом они отправились в Анапу. В 13.30 где-то пришло SMS, что самолет из Анапы направился в Анкару. Потом они направятся в Украину. Это результат переговоров Эрдогана с Путиным», — уточнил Джемилев.

В свою очередь, в Верховном суде Крыма сообщили, что поданные апелляционные жалобы на решения суда первой инстанции были отозваны, в связи с чем приговор вступил в законную силу 22 сентября 2017 года, о чём было направлено соответствующее распоряжение суда в компетентные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя крымско-татарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз был приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима 11 сентября.

Верховный суд Крыма признал его виновным в организации массовых беспорядков возле здания парламента в Симферополе 26 февраля 2014 года, в результате которых в давке погибли два человека.

Ильми Умеров был обвинён в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. По данным следствия, в марте 2016 года он, находясь на территории Украины, публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ в эфире телеканала АТР, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Свою вину Умеров, имеющий российское и украинское гражданство, не признал.

27 сентября Симферопольский районный суд приговорил обвиняемого к двум годам колонии-поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти и представители ЕС неоднократно выступали с призывами освободить преступников.