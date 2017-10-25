Матвиенко рассказала о возврате графы «против всех» на все уровни выборов

Москва, , 16:42 — REGNUM Графа «против всех» может быть возвращена в бюллетени на прочих уровнях выборов, кроме муниципального, заявила 25 октября журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По мнению Валентины Матвиенко, это вполне возможно в среднесрочной перспективе.

«Я выскажу свое мнение: такая графа может появиться. В среднесрочной перспективе будем к этому двигаться», — сказала спикер Совета Федерации РФ.

Напомним, ранее о своих президентских амбициях заявила скандально известная телеведущая Ксения Собчак, призвавшая проголосовать за нее на выборах в марте 2018 года всех, кто хотел бы высказаться «против всех». Не исключено, что возвращение графы «против всех» может стать серьёзным конкурентом для президентских перспектив Ксении Собчак

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента России состоятся в марте 2018 года. О своих претензиях на президентский пост уже заявили многие политики, включая Владимира Жириновского, Григория Явлинского и Ксения Собчак. Ряд политических партий намерены решить вопрос своего участия в выборах президента на своих съездах.

В октябре 2017 года на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин заявил, что «еще не решил не только, против кого» будет баллотироваться, но и будет ли «баллотироваться вообще».

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