Глава парламента Литвы раскалывает партию литовских поляков

Вильнюс, , 16:41 — REGNUM Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис (Союз крестьян и зелёных Литвы) не исключает, что если у аграриев не будет формального большинства в Сейме, начнутся переговоры с Избирательной акцией поляков Литвы — Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС) по вопросу заключения коалиционного соглашения.

Он также утверждает, что переговоры, скорее всего, пройдут только с этой фракцией, не с главой ИАПЛ-СХС европарламентарием Вальдемаром Томашевским.

«Если бы они изъявили желание присоединиться, и если бы мы тоже изъявили такое желание, думаю, да, они присоединились бы к коалиции, одобрив программу. Если будет потребность — да, и, конечно, если они этого захотят», — сказал Пранцкетис в сегодня, 25 октября, в эфире радиостанции Žinių radijas.

«Знаете, когда мы решаем вопросы, которые решаются в Сейме, те, кто за его пределами, пусть и остаются за его пределами. Да, мы, наверно, вели бы переговоры с фракцией», — ответил он на вопрос, будет ли диалог с Томашевским.

Как отмечает литовское агентство BNS, у Союза крестьян и зеленых Литвы в Сейме 57 представителей, партия ранее подписала коалиционное соглашение с бывшей Социал-демократической партией. Но после того, как фракция раскололась на две части и сменила название, в поддерживающей аграриев рабочей фракции социал-демократов 12 членов, поэтому формально у правящих 69 представителей — менее половины членов Сейма, которых всего 141.

Спикер Сейма, так же, как премьер Саулюс Сквернялис и лидер аграриев Рамунас Карбаускис, подчеркивает, что реальное большинство выяснится во время голосования, и фракцию ИАПЛ-СХС пригласят в коалицию, только если будет виден хрупкий баланс сил.

В Сейме оппозиционными фракциями объявили себя «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы с 31 членом, фракция Саюдиса либералов с 13 членами, фракция «Порядок и справедливость» с 7 членами и социал-демократы, которые представили спикеру Сейма подписи для формирования фракции, т. е. всего 58 парламентариев.

8 представителей фракции ИАПЛ-СХС не принадлежат ни большинству, ни оппозиции. Также 6 парламентариев работают в смешанной группе членов Сейма — они не принадлежат никаким фракциям.