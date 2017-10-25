На кресло мэра Омска претендуют 20 человек, в том числе «реальный кандидат»

Омск, , 16:36 — REGNUM Омичи надеются, что имя нового мэра Омска станет известно уже в ноябре 2017 года. Между тем приём документов от претендентов на должность мэра продолжается и продлится до 31 октября.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 октября, в горсовете, на сегодняшний день документы подали 20 омичей «разных возрастов и профессий».

По словам председателя комиссии по выборам мэра Сергея Тодорова, уже есть «реальный кандидат» на должность градоначальника. Впрочем, имя этого «реального кандидата» он не уточнил.

«Нужно слышать всех кандидатов: студентов и пенсионеров, учителей и врачей, бизнесменов. На сегодняшний день реальный кандидат уже есть. Это человек, который имеет большой управленческий и политический опыт, активно участвует в жизни города», — заявил Тодоров.

Между тем 25 октября омские массмедиа сообщили о том, что документы на конкурс по выборам главы города подал исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Выдвижение Фролова в мэры прокомментировал врио губернатора Омской области Александр Бурков, назначенный на эту должность 9 октября, после того, как в отставку ушёл губернатор Виктор Назаров.

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«У нас любой гражданин вправе подать документы на участие в конкурсе по выборам мэра Омска. И у Сергея Петровича (Фролова — прим. ИА REGNUM ) такое право есть. Безусловно, человек проработал в городской администрации продолжительное время на ключевых постах. Свое мнение, кого, допустим, я бы рекомендовал, я смогу озвучить только после выдвижения всех кандидатов на пост мэра Омска 31 октября. Очень важно, чтобы на конкурсе были люди с совершенно разным опытом работы. Поэтому в дальнейшем мы с горсоветом обсудим все кандидатуры, и я, конечно же, выскажу свою точку зрения», — цитирует Буркова «СуперОмск».

Напомним, прямые выборы мэра Омска отменили в 2015 году. Теперь градоначальника выбирают депутаты горсовета, этому предшествует работа конкурсной комиссии. Второй этап конкурса состоится 3 ноября: комиссия рассмотрит документы претендентов и огласит список зарегистрированных кандидатов. Третий этап стартует 14 ноября. В этот день комиссия выслушает кандидатов и голосованием определит не менее двух претендентов на пост мэра.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первый заммэра Сергей Фролов исполняет обязанности градоначальника с июля 2017 года. До избрания нового мэра городом должен был продолжать руководить Вячеслав Двораковский, выигравший всенародные выборы в 2012 году.

В апреле 2017 года была предпринята первая попытка выборов мэра Омска «по-новому», но она провалилась. Оба допущенных до выборов кандидата — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич — сняли свои кандидатуры.

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В июле Двораковский ушёл в отставку. А вторую попытку избрания мэра Омска было решено осуществить в ноябре. Приём документов от претендентов стартовал 2 октября.

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Точную дату «выборов» должен определить горсовет.

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