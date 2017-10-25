Адвокат: Из заключения освобождены два руководителя «Меджлиса»*

Симферополь, , 17:10 — REGNUM От уголовного преследования освобождены организатор беспорядков у стен крымского парламента в 2014 году Ахтем Чийгоз и заместитель председателя «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ильми Умеров. Об этом сообщил 25 октября адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

«Сегодня они освобождены от уголовного преследования», — написал Полозов.

Адвокат отметил, что освобождение заключенных явилось результатом усилий юристов, политиков и дипломатов.

Позднее РИА Новости со ссылкой на адвоката Марка Фейгина сообщило, что Умеров был освобожден и летит в Анкару. Подробности адвокат отказался сообщить, но сказал, что стоит ожидать заявление самого Умерова.

Фейгин также добавил, что второй руководитель экстремистской организации Ахтем Чийгоз также направляется в Анкару

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 2017 года симферопольский районный суд признал вину Умерова и приговорил его к двум годам колонии-поселения за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России.

Суд установил, что Умеров в марте 2016 года в эфире украинского телеканала АТР публично призвал к нарушению территориальной целостности России.

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11 сентября 2017 года Верховный суд Крыма вынес приговор Ахтему Чийгозу за организацию массовых беспорядков у здания крымского парламента 26 февраля 2014 года. Он был приговорен к восьми годам колонии общего режима.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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