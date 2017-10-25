Политическая стабильность в Нижнем Новгороде: за гранью здравого смысла

Нижний Новгород, , 16:32 — REGNUM Законодательная инициатива врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о возвращении Нижнего Новгорода к одноглавой системе управления является разработкой предыдущего главы региона Валерия Шанцева. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Приволжской федеральном округе Михаил Бабич.

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«Законопроект, который уже внес Глеб Никитин, готовил предыдущий губернатор Валерий Шанцев. Но как раз все тогда погрязло в разговорах о том, насколько это своевременно, говорили о том, что впереди одни выборы, потом другие выборы, еще какие-то политические события и так далее, хотя, на мой взгляд, это была лишь отговорка тех людей, которые в принципе не хотели ничего менять по совершенно понятным причинам», — заявил Бабич изданию «Федерал Пресс» — Так вот если посмотреть на 2018 год, то он тоже состоит из одних очень крупных политических событий — выборы президента РФ, чемпионат мира по футболу, выборы губернатора области. И так без конца можно откладывать принятие очень важного для города решения. Благовидный предлог всегда найдется».

По словам полпреда, при двуглавой системе управления, существующей сеголня в Нижнем Новгороде, назначаемый по контракту глава администрации, у которого есть еще глава города в лице должностного лица, возглавляющего депутатский корпус, — очень серьезно ограничен в своих полномочиях.

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«Мало того, что ограничен в полномочиях, он находится еще в очень сложной системе взаимоотношений — с одной стороны, глава города и депутатский корпус, который является для него работодателем, с другой стороны, безусловно, областная администрация. Но работа исполнительного органа состоит все-таки в том, чтобы принимать решения и заниматься их исполнением. И в этом плане система, когда глава администрации будет одновременно главой города и единоначальником для городской администрации, безусловно, существенно упрощает процедуру управления. Глава администрации в этом случае имеет право принимать целый ряд самостоятельных управленческих решений, в том числе нацеленных на оптимизацию расходной части по содержанию администрации города. Что касается эффективности той или иной модели, то надо посмотреть просто на результаты работы в двуглавой модели», — заявил Бабич.

В продолжение темы он заявил, что в итоге Нижний Новгород на сегодня является одним из самых неблагоустроенных городов в России и самый неблагоустроенный среди городов-миллионников: «Запущенность ситуации с муниципальным долгом, с общественным транспортом, с дорожным строительством, с благоустройством дворов, в конце концов, с уборкой территории — это то, что жители Нижнего Новгорода ощущают на себе каждый день. Мы это все понимаем. Уровень политической стабильности — ну здесь вообще за гранью здравого смысла все находится, противостояние депутатов то с главой региона, то друг с другом внутри самого депутатского корпуса, безусловно приводит к дискредитации всей вертикали власти, в том числе федеральной».

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При этом в Нижнем Новгороде самые высокие цены на жилье в Приволжском федеральном округе, самые высокие тарифы на теплоэнергию, что говорит о монополизации рынка строительства жилья и рынка энергетики некоторыми «политическими авторитетами». Очень много вопросов, которые напрямую сегодня сказываются на благосостоянии горожан, которые не решаются существующей системой управления, и поэтому врио губернатора вполне обоснованно сказал, что у новой команды просто нет времени на раскачку.

«Озвучивая свою инициативу перед региональным парламентом, Никитин отметил, что система избрания главы города останется прежней, то есть избирать на пост будут через представление соответствующего кандидата конкурсной комиссии на рассмотрение гордумы», — отметил полпред, напомнив, что своего кандидата — Владимира Панова — врио губернатора уже представил депутатам городской думы.

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По данным Бабича, на сегодня депутатский корпус в целом поддерживает инициативу врио губернатора. Окончательно это будет понятно по результатам рассмотрения на сессии Заксобрания и по результатам голосования. Затем, в случае принятия закона, где-то 2−3 месяца будет длиться переходный период до приведения всех нормативных актов области и города в соответствии с законом. После этих процедур будет проведен конкурс и город получит своего градоначальника.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Глеб Никитин внес на рассмотрение регионального парламента законопроект об изменениях в закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород».

Предлагаемые поправки касаются избрания главы города, который также будет и главой администрации. При этом глава города будет избираться на конкурсной основе.

Комитет по местному самоуправлению Законодательного собрания Нижегородской области 25 октября одобрил законопроект. Региональный парламент рассмотрит его 26 октября сразу в двух чтениях.