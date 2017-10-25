Тиллерсон: Иранский народ должен вернуть контроль над своим правительством

Нью-Дели, , 16:38 — REGNUM Санкции США в отношении Тегерана направлены на то, чтобы помочь иранскому народу взять под контроль своё правительство, и введены в ответ на «злостное поведение» Ирана, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, 25 октября сообщает Agence France-Presse.

Тиллерсон сделал своё заявление на пресс-конференции в Нью-Дели после переговоров с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.

Госсекретарь отметил, что Соединённые Штаты не будут блокировать «законную» деловую деятельность Индии или любого другого союзника с Ираном.

Тиллерсон дал понять, что Вашингтон стремиться оказать «поддержку современным голосам внутри Ирана», чтобы добиться возможной смены правительства.

«Мы знаем, что внутри Ирана есть сильные чувства и ценности, которые мы хотим поддержать, чтобы рано или поздно иранский народ вернул себе контроль над своим правительством… Мы не хотим навредить иранскому народу. Мы боремся не с иранским народом», — добавил госсекретарь.

Напомним, в середине октября 2017 года президент США Дональд Трамп отказался в очередной раз подтвердить, что Иран выполняет свои обязательства по ядерному соглашению, подписанному в 2015 году.

Глава Белого дома не объявил об одностороннем выходе из соглашения, однако предоставил Конгрессу США 60 дней, чтобы вернуть экономические санкции против Тегерана или внести изменения в законодательство, согласно которому Трамп каждые 90 дней должен подтверждать, что Тегеран выполняет свои обязательства по соглашению.

Читайте ранее в этом сюжете: Тегеран подтвердил отказ от ядерного оружия