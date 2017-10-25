Член Сейма Литвы обвинил власти в политическом преследовании

Вильнюс, , 16:28 — REGNUM

Член Сейма Литвы Артурас Скарджюс, который был допрошен в парламентской антикоррупционной комиссии, проводящей парламентское расследование, увидел в работе комиссии признаки политического преследования, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 октября.

«Это нарушает абсолютно все правовые регламенты, специальные парламентские комиссии формируются только в особенно важных для государства случаях. Скарджюс не представлял поправок к законам о возобновляемой энергетике, если и представлял, но они все защищали общественный интерес. У Скарджюса нет бизнеса, он 16 лет назад ушел из бизнеса, моя жена 5 лет назад ушла из бизнеса. Поэтому то, что происходит — это просто политическое преследование в отношении меня, как члена Сейма, за мою принципиальную деятельность, особенно когда я руководил специальной энергетической комиссией по расследованию во время прошлого срока полномочий», — после допроса в комиссии сказал Скарджюс.

Расследование в отношении него проводится в связи с подозрениями в непрозрачном бизнесе членов семьи в Белоруссии.

По мнению политика, за его деятельность в сфере энергетики его пытаются остановить, чтобы он меньше говорил.

«Я считаю, что это хороший повод остановить Скарджюса, который много знает, для того, чтобы он меньше говорил», — размышлял политик.

Председатель парламентской антикоррупционной комиссии Виталиюс Гайлюс говорит, что во время допроса Скарджюса выяснились новые факты, но он отказался их детализировать.

«Эти факты отразятся при подготовке выводов, это факты о конкретных юридических лицах, о конкретных действиях, о законодательных процессах. На самом деле это очень важные факты», — сказал он журналистам после заседания комиссии.

Гайлюс утверждает, что антикоррупционная комиссия, расследующая деятельность члена Сейма Скарджюса, представит свои выводы, как и предусмотрено, 10 ноября 2017 года.

22 июня 2017 года Сейм поручил антикоррупционной комиссии расследовать деятельность Скарджюса.

Парламентарии передали антикоррупционной комиссии полномочия временной комиссии по расследованию и поручили провести парламентское расследование относительно опубликованной в СМИ информации, согласно которой член Сейма Скарджюс возможно получил личную выгоду, оказывая влияние на решения Сейма, правительства и других учреждений. Антикоррупционная комиссия должна ответить на 8 вопросов.