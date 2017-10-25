Эксперты заявили об очередной провокации Саакашвили против России

Москва, , 16:28 — REGNUM Возможно, что Михаил Саакашвили — это агент, завербованный американцами, считает депутат Государственной думы Александр Романович. Об этом он заявил 25 октября в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя противостояние бывшего грузинского президента и действующей украинской власти.

«Тот механизм, который на Украине пытались настроить с 2014 года, пошёл вразнос, — заявил законодатель. — Ни одна ветвь власти сегодня на Украине, и последние события это демонстрируют, не занимается тем, чем должна заниматься. Что такое Саакашвили, который там появился? Провокация? Новое политическое движение? Нет, это некий пробный шар, который бросают сегодня США, чтобы понять, что происходит сегодня на Украине, и, может быть, воздействовать на тот беспредел коррупции, который там происходит. Дело в том, что они дают деньги, но те разворовываются. Их это беспокоит».

При этом парламентарий не исключил, что Михаил Саакашвили в действительности может быть завербованным американским агентом, о чём косвенно свидетельствуют все его поступки за последние 10 лет.

«Давайте вспомним действия Саакашвили, направленные против Российской Федерации в 2008 году, — предложил Романович. — Ведь это глупость со стороны руководителя государства поступить таким образом. Можно было предположить, чем всё закончится. Возможно, сегодня перед ним стоит задача эту же провокацию осуществить на Украине, чтобы спровоцировать нападение на русских людей Донбасса. Вспомним его пребывание на посту губернатора Одессы, исчезновение в Европе, возвращение на Украину и потом ещё лишение документов. Он везде действует безнаказанно. Как человек может перемещаться по всему миру, когда его разыскивает даже родная страна, объявившая его государственным преступником? Но ничего не происходит».

Напомним, что Михаил Саакашвили провёл ночь на 25 октября в Киеве в палаточном городке у здания Верховной рады. По словам бывшего губернатора Одесской области, люди, которых он вывел на улицы, ждут, когда украинский парламент примет три обещанных закона: об отмене депутатской неприкосновенности, отмене смешанной избирательной системы с переходом к пропорциональной и о создании антикоррупционного суда. Акция протеста продолжается уже вторую неделю.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили: «Я провел сегодняшнюю ночь в палатке»