Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на второй срок

Москва, , 16:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему китайскому коллеге Си Цзиньпину по случаю его переизбрания на пост председателя КНР. В своем послании глава государства подчеркнул, что итоги голосования членов ЦК КПК в полной мере подтвердили политический авторитет китайского лидера.

В телеграмме подчеркивается, что XIX съезд КПК стал «по-настоящему историческим событием», способствующем дальнейшему укреплению доверительного партнерства между Россией и Китаем, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России выразил заинтересованность в дальнейшем развитии комплекса российско-китайских связей, конструктивном взаимодействии в решении актуальных международных и региональных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на новый срок в ходе первого пленума ЦК КПК 25 октября 2017 года.

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