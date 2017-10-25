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В США считают, что ядерная война начнётся в Прибалтике: Радио REGNUM

Политика

Вместе с тем американские аналитики считают, что риск вторжения России в Латвию, Литву и Эстонию мал

В США считают, что ядерная война начнётся в Прибалтике: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 25 октября 2017, 17:00 — REGNUM  

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