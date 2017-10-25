В США считают, что ядерная война начнётся в Прибалтике: Радио REGNUM

Москва, 25 октября 2017, 17:00 — REGNUM
- Особая зона: Донбасс — самая заминированная территория в мире;
- Нагнать ужас: каковы последствия «нападения» России на Прибалтику;
- Вернули на Родину: США отдали Москве сорванные в дипмиссиях флаги;
- Биометрический контроль: каковы особенности пересечения российско-украинской границы;
- Альтернатива есть: Россия нашла, как заменить Монголии Шурэнскую ГЭС.
Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии бастуют против МиГ-29, в Киеве возводят баррикады: Радио REGNUM