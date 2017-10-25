ЦИК РФ не откажет Собчак в регистрации из-за Крыма

Москва, , 16:04 — REGNUM Заявление Ксении Собчак о том, что Крым якобы принадлежит Украине, не является причиной для отказа в регистрации ее в качестве кандидата в президенты России, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она пояснила, что сам факт высказывания кого бы то ни было не является причиной отказа, до тех пор, пока соответствующее решение не примет суд.

«Основанием для отказа является чётко перечисленный перечень, включая вступившие в силу решения судов по признанию осуждённого (виновным) в тяжких и особо тяжких (преступлениях) и второй вариант там по экстремизму», — цитируют РИА Новости Гришину.

Указанное выступление Собчак, по мнению Гришиной, не может относиться к экстремистским.

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Напомним, Ксения Собчак, заявившая о желании побороться на выборах за пост президента России, заявила на пресс-конференции, что Крым — это «украинская территория» с точки зрения «международного права». При этом телеведущая не вспомнила о людях, живущих на полуострове, и их мнении на этот счет.

Ранее по этому поводу высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что Собчак не учитывает аспекты вопроса с Крымом и что обсуждение темы полуострова неприемлемо никак и ни с кем.

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