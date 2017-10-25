Экс-министр обороны Болгарии назвал бойкот лётчиков попыткой госпереворота

София, , 15:58 — REGNUM Экс-министр обороны Болгарии Николай Ненчев видит в ситуации с бойкотом лётчиков на авиабазе «Граф Ингатиево» признаки спланированной акции, целью которой является склонить правительство страны к скорейшей закупке новых истребителей для ВВС. Об этом он заявил 25 октября в эфире телеканала bTV.

«Ситуация похожа на путч, на ползущий государственный переворот, попытку естабилизации государства и правительства, попытку выкручивания рук. Я вижу элементы организации, которая на данном этапе выглядит так: сделайте всё возможное, дайте нам «Грипены», — сказал Николай Ненчев.

По его мнению, ВВС страны остались без истребителей из-за медленной процедуры закупки новых самолётов — приобретение десяти двигателей для МиГ-29 у России должно была обеспечить переходный период.

«На тот момент, когда я был министром у меня не было никаких сомнений в том, что в конце 2016 года мы заключим договор по новым истребителям. Если бы мы подписали его тогда, то через полтора-два года мы получили бы первые самолёты», — подчеркнул экс-глава оборонного ведомства.

Комментируя действия самих лётчиков, Николай Ненчев отметил, что так или иначе обязанность военнослужащих — выполнять поставленные приказы. Он добавил, что информация о произошедшем теперь уже «на столе генерального секретаря НАТО».

«Если болгарские пилоты отказываются выполнять свои обязанности в кризисный момент, если эти люди чувствуют себя нехорошо, то кто будет защищать национальный суверенитет страны?» — заявил он.

Экс-министр призвал действующего главу министерства обороны Красимира Карачканова направить на авиабазу военную полицию и начать расследование, чтобы выяснить, кто был организатором бойкота.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что весь лётный состав авиабазы «Граф Игнатиево» в Болгарии отказался участвовать в плановых тренировочных полётах в знак протеста против неудовлетворительного технического состояния истребителей МиГ-29.

Позднее выяснилось, что, несмотря на наличие у Болгарии в распоряжении десяти двигателей для МиГ-29, поставленных ранее российской стороной, обновление истребителей не может быть осуществлено. Причиной этого в оборонном ведомстве назвали отсутствие у Софии оригинальной документации на полученное оборудование от завода-производителя.

По неофициальной информации, ещё одной проблемой является нехватка смазочных материалов, необходимых для эксплуатации истребителей. Министерство обороны объявило о госзакупке авиационных масел и добавок к ним, крайним сроком подачи документов обозначено 21 ноября 2017 года.

По сообщениям СМИ, диалога между объявившими бойкот лётчиками и политическим руководством министерства обороны Болгарии до настоящего времени не начато. Накануне командующий базой «Граф Игнатиево» бригадный генерал Иван Лалов был вызван в министерство обороны для обсуждения ситуации. Позднее он сообщил журналистам, что был проинформирован о том, какие меры предприняты правительством для преодоления проблем и передаст эту информацию лётному составу авиабазы.

Следует отметить, что министр обороны Красимир Карачканов ещё полгода назад посещал «Граф Игнатиево» и ещё тогда был поставлен в известность о существующих проблемах с техникой.

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