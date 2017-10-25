Мандат Александра Буркова переходит Дмитрию Ионину

Москва, , 15:56 — REGNUM Мандат Александра Буркова перейдет Дмитрию Ионину. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, такое решение принято на заседании президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия».

Мандат освободился после назначения Александра Буркова на пост врио губернатора Омской области.

Мандат переходит Дмитрию Ионину, ему 32 года, он депутат заксобрания Свердловской области VI и VII созывов, основатель и сопредседатель Совета общественной организации «За справедливое ЖКХ».

Ранее говорилось о том, что на мандат претендуют академик Валерия Чеешнев, а также банкир Абубакара Арсамакова, один из ключевых инвесторов избирательной кампании «Справедливой России». Он возглавлял Воронежскую группу, оказавшуюся по итогам выборов на первом «непроходном» месте.