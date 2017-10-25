Биометрический контроль на Украине вводят против «нелегалов» из России

Киев, , 15:26 — REGNUM Биометрический контроль в отношении граждан из России начнет работать на Украине с 1 января 2018 года, передает 25 октября УНН со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Украины Вадима Трояна.

«Планируем с 1 января ввести систему биометрического контроля, когда на пропускных пунктах будут сканироваться отпечатки пальцев россиян. Это необходимо для того, чтобы наши спецслужбы имели свою базу иностранцев, въезжающих в Украину», — заявил Троян.

При этом замминистра подчеркнул, что большое число нелегальных мигрантов приезжает на Украину именно из России, потому что в соседней стране существует простая процедура получения визы. Троян также сообщил, что в МВД Украины выступают за увеличение количества пропускных пунктов на границе с Россией, потому что текущее положение дел не обеспечивает надежную охрану порядка.

«Сейчас мы имеем одно пограничное подразделение на 80—100 километров границы. Но иностранный опыт подсказывает, чтобы обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо иметь следующие подразделения каждые 20 километров», — отметил замминистра.

По его мнению, вместе с КПП на границе должны быть созданы модульные городки, а между ними — наблюдательные вышки.

В июле ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Петр Порошенко намерен усилить меры безопасности на границе, введя обязательный биометрический контроль. В сентябре он подписал указ, который ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении системы фиксации биометрических данных иностранных граждан. Документ предусматривает внедрение механизма предварительного электронного уведомления украинских властей иностранцами и лицами без гражданства, желающими въехать на территорию страны.

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