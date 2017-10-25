Трамп: Я – жертва дезинформации штаба Клинтон и демократов

Вашингтон, , 14:47 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил 25 октября, что он стал жертвой досье, собранного за счетденег предвыборного штаба его основного соперника Хиллари Клинтон и Демократической партии, сообщает The Independent.

С таким заявлением глава Белого дома выступил в своем микроблоге в Twitter.

«Предвыборный штаб Клинтон и НКДП [Национальный комитет Демократической партии] заплатили за подготовку антитрамповского дезинформационного досье», — написал он.

«Жертва тут президент!» — подчеркнул он.

Напомним, 24 октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в котором указывалось, что скандальное досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила готовилось за счет предвыборного штаба демократического кандидата Клинтон и Национального комитета Демократической партии США.