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Трамп: Я – жертва дезинформации штаба Клинтон и демократов

Политика

Они «заплатили за подготовку антитрамповского дезинформационного досье»

Вашингтон, 25 октября 2017, 14:47 — REGNUM  

Президент США Дональд Трамп заявил 25 октября, что он стал жертвой досье, собранного за счетденег предвыборного штаба его основного соперника Хиллари Клинтон и Демократической партии, сообщает The Independent.

С таким заявлением глава Белого дома выступил в своем микроблоге в Twitter.

«Предвыборный штаб Клинтон и НКДП [Национальный комитет Демократической партии] заплатили за подготовку антитрамповского дезинформационного досье», — написал он.

«Жертва тут президент!» — подчеркнул он.

Напомним, 24 октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в котором указывалось, что скандальное досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила готовилось за счет предвыборного штаба демократического кандидата Клинтон и Национального комитета Демократической партии США.

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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