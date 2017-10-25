Трамп: Я – жертва дезинформации штаба Клинтон и демократов

Вашингтон, 25 октября 2017, 14:47 — REGNUM
Президент США Дональд Трамп заявил 25 октября, что он стал жертвой досье, собранного за счетденег предвыборного штаба его основного соперника Хиллари Клинтон и Демократической партии, сообщает The Independent.
С таким заявлением глава Белого дома выступил в своем микроблоге в Twitter.
«Предвыборный штаб Клинтон и НКДП [Национальный комитет Демократической партии] заплатили за подготовку антитрамповского дезинформационного досье», — написал он.
«Жертва тут президент!» — подчеркнул он.
Напомним, 24 октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в котором указывалось, что скандальное досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила готовилось за счет предвыборного штаба демократического кандидата Клинтон и Национального комитета Демократической партии США.