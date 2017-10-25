В Петрозаводске протестуют против сокращения должности главного архитектора

Петрозаводск, , 14:48 — REGNUM Решение властей Петрозаводска о сокращении должности главного архитектора города вызвало критику со стороны гражданского общества и профессионального сообщества, передает корреспондент ИА REGNUM.

В минувший понедельник, 23 октября, глава столицы Карелии Ирина Мирошник объявила на традиционной планерке с журналистами о том, что должность главного архитектора города с 19 декабря этого года будет сокращена, вместо нее появится художественно-архитектурный совет — «для усиления работы по принятию решений, касающихся совершенствования городской среды».

«Полагаю, что неправильно, когда один человек принимает такие решения. У нас существует общественный градостроительный совет — это очень важная для нас структура, состоящая из видных общественников, архитекторов Петрозаводска, — заявила сити-менеджер. — Художественно-архитектурный совет позволит еще большему кругу профессионалов, неравнодушных людей участвовать в обсуждении принципиальных вопросов развития архитектурного облика нашего города».

Однако решение городского руководителя вызвало негативную реакцию со стороны той самой общественности. 28 представителей петрозаводской интеллигенции, архитекторы и градостроители, написали открытое обращение к городским властям и главе Карелии Артуру Парфенчикову с требованием сохранить должность главного архитектора.

«Мы с нашей так называемой общественностью уже ремонтировали дорожки в парке «Ямка» (позже все пришлось переделать — прим. ред.). Общественность в прошлом году курировала у нас асфальтирование дорог. Весной 80% дорог у нас — никакие. Теперь у нас общественность будет всем рулить? — заявила ИА REGNUM известный архитектор Елена Ициксон. — Наблюдать за всем должен профессионал. Я как проектировщик с сорокалетним стажем очень хорошо и много общалась с разными заказчиками. И я знаю, насколько дилетантизм людей в этой сфере ужасен. Почему-то люди, один раз отремонтировав свою кухню или успешно положив плитку в собственном туалете, начинают решать вопросы градостроительства. А градостроительство — это высший пилотаж. Должны быть опыт и знания».

С весны 2014 года главным архитектором в Петрозаводске работает Евгений Фролов. Он сам не связывает ликвидацию должности с усилением работы по совершенствованию городской среды. Напротив — если бы речь не шла о нем самом, Евгений Фролов подписал бы письмо в защиту главного архитектора. Корреспонденту ИА REGNUM он заявил, что толком не знает, чем было вызвано такое решение градоначальницы, но некоторые допущения сделал.

«Считаю, что ряд вопросов, которые надо было бы согласовать, я не согласовал, потому что эти решения наносят вред архитектуре нашего города. Я могу только допускать, это мои соображения: это и некоторые колористические решения; в большей степени, может быть, это касалось рекламы, с которой наше управление борется. Думаю, что нежелание идти вопреки профессиональному мнению спровоцировали это решение главы. Я отстаивал свою профессиональную точку зрения», — заявил Евгений Фролов.

Коллективное письмо в защиту сохранения должности главного архитектора главе республики и городским властям подписанты намерены отнести и вручить лично в ближайшие дни.