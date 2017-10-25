Ну и не надо. Киргизия отказывается от $100 млн помощи от Казахстана

Бишкек, , 14:34 — REGNUM Парламент Киргизии одобрил в первом чтении законопроект о расторжении соглашения о предоставлении правительством Казахстана грантовой помощи в размере $100 млн (около 5,76 млрд рублей) на адаптацию Киргизской Республики к требованиям Евразийского союза. Об этом сегодня, 25 октября, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Документ единогласно поддержали все 108 присутствовавших на заседании депутатов (всего в парламенте числится 120 депутатов).

По словам вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, решение о денонсации власти Киргизии приняли из-за нарушения Казахстаном условий этого договора — казахстанское правительство до сих пор не выделило даже первую часть обещанного технического гранта на сумму в $41 млн (2,36 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что 7 ноября 2014 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев договорились об оказании казахстанским правительством технической помощи на сумму $100 млн.

Эти деньги предназначались для финансирования мероприятий «дорожной карты» по присоединению Киргизской Республики к Евразийскому экономическому союзу и должны были быть направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, строительство ветеринарных лабораторий, модернизацию испытательных лабораторий и иные подобные цели.

20 октября 2017 года правительство Киргизии официально заявило о намерении расторгнуть соглашение с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и отказаться от обещанного казахстанскими властями гранта.