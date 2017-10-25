Песков прокомментировал сообщение о «дефиците» хлеба в Санкт-Петербурге

Москва, , 14:27 — REGNUM Представителям Кремля неизвестно об угрозе дефицита хлеба в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в среду, 25 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы (представители Кремля) видели сообщения в средствах массовой информации об этом, но не обладаем подробной информацией на этот счет», — сказал Песков журналистам.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что за разъяснениями по данному вопросу лучше обратиться к вице-премьеру страны Аркадию Дворковичу.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уведомил в письме вице-премьера РФ Аркадия Дворковича о том, что городу может грозить дефицит хлебопекарной продукции из-за нехватки вагонов для доставки зерна в город.

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