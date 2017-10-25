Парламент Киргизии избрал нового спикера

Бишкек, , 14:13 — REGNUM Парламент Киргизии выбрал своего нового главу. Спикером стал предложенный партией «Кыргызстан» и коалицией большинства депутат Дастанбек Джумабеков. Об этом сегодня, 25 октября, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Кандидатуру Джумабекова поддержали 80 депутатов. За его единственного конкурента, выдвинутого фракцией «Онугуу-Прогресс» Исхака Масалиева, проголосовали 32 парламентария. «Против всех» — 5 депутатов.

Справка ИА REGNUM : Дастанбек Джумабеков родился 2 ноября 1976 года в селе Саткей Таласской области Киргизской ССР. В 2001 году окончил Киргизский государственный университет по специальности «юрист». С 2009 по 2010 годы занимал должность начальника передвижного механизированного отряда МЧС Киргизии.

В 2010 году впервые избран депутатом республиканского парламента Киргизии, был членом парламентского комитета по обороне и безопасности и комитета по противодействию коррупции.

В 2015 году вновь избран депутатом республиканского парламента по списку партии «Кыргызстан», занимал пост замглавы комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Отметим, что Таласская область на последних президентских выборах являлся опорным регионом для Омурбека Бабанова — основного соперника Сооронбека Жээнбекова (победивший на выборах кандидат от партии власти).