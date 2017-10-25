Чиновников Петербурга будут штрафовать за игнорирование депутатов

Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Петербургские депутаты вводят штрафы для чиновников, которые их игнорируют. Соответствующий законопроект во втором чтении одобрили в среду, 25 октября, на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Санкции коснутся чиновников, которые не отвечают на депутатские обращения. Штрафы будут достигать 20 тыс. рублей.

Изначально предложенный диапазон штрафа составлял 2−3 тыс. рублей, но во втором чтении поправкой его увеличили до 5−20 тыс. рублей.

Кроме того, в Заксобрании уточнили такие понятия как «неисполнение требований» и «воспрепятствование деятельности» депутата. Под этим будет подразумеваться несоблюдение сроков ответа на запрос и недопуск депутатов на заседания исполнительных органов власти.

Составлять протоколы о таких нарушениях будет Контрольное управление администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Добавим, в настоящее время подобные штрафы в отношении чиновников действуют за неисполнение требований петербургских омбудсменов. На федеральном уровне уже сейчас закреплены санкции для чиновников, которые препятствуют деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

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