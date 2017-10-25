Живущие на Украине поляки будут учиться на родном языке

Варшава, , 14:07 — REGNUM Польские школьники на Украине смогут учиться на родном языке. О подписании соответствующей декларации заявила министр народного образования Польши Анна Залевская, сообщает wPolityce.

Свои подписи под документом оставили главы министерств образования Украины и Польши. В декларации отмечено, что условия для обучения родному языку польскому меньшинству предоставляются украинским законом «Об образовании». Процесс будет идти параллельно с изучением школьниками государственного языка.

23 октября министр культуры и национального наследия Польши Пётр Глиньский сообщил о том, что министерства образования Украины и Польши заключили соглашение о языке обучения национальных меньшинств в соответствии с проведенной на Украине образовательной реформой.

Как сообщало ИА REGNUM, новый закон «Об образовании» действует на Украине с конца сентября. В соответствии с ним обучение школьников ведется только на украинском языке, а к 2020 году предлагалось ликвидировать образование на языках меньшинств. Закон подвергли критике правительства Болгарии, Венгрии, Румынии, Греции и России.