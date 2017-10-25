Сторонники Удальцова обещают «День народного гнева»

Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Организация «Левый фронт» намерена координировать протестное движение в регионах и подготовить общефедеральную акцию протеста. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 октября, на пресс-конференции в Петербурге заявил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Рабочее название акции — День народного гнева. Эта акция, как и общее выступление левых сил в Петербурге 7 ноября, в годовщину революции, должны продемонстрировать наше единство и наш потенциал. Требование у этой акции будут не только политическими, но, прежде всего, социально-экономическими», — сказал Удальцов.

Удальцов добавил, что социально-экономические требования будут не только представлены в лозунгах, но и оформлены в официальные законопроекты, которые левые намерены вносить «через дружественных депутатов» на рассмотрение в Госдуму.

«Левый фронт» также представил новый политический манифест. Коалиция левых позиционирует себя в качестве третьей силы и третьего пути между Кремлем и «прозападной оппозицией».

В частности, «Левый фронт» предлагает ограничить полномочия президента и усилить полномочия парламента и регионов, упростить проведение референдумов. Основные экономические тезисы — национализация природных ресурсов и стратегических отраслей экономики, а также банков, пересмотр итогов приватизации, введение прогрессивной шкалы налогообложения, увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума и снижение максимальных платежей за услуги ЖКХ.

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