Чиновник: Обама дискриминировал атомную и угольную отрасли США

Кейптаун, , 13:47 — REGNUM Власти США осуществляли дискриминацию в отношении атомной и угольной отраслей страны во время правления администрации президента Барака Обамы, заявил министр энергетики США Рик Перри, сообщает Reuters.

«Ядерная энергетика и уголь… Эти две отрасли страдали от дискриминации во время правления последней администрации», — отметил американский чиновник на пресс-конференции в Кейптауне в ответ на вопрос журналистов относительно директивы правительства США на поддержку этих отраслей.

В рамках этой директивы предполагается вознаграждать атомные и угольные станции, если они постоянно располагают запасом топлива для бесперебойной работы в течение 90 суток. Таким образом обеспечивается надежность электроснабжения США.