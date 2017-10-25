Среда, 25 Октября 2017 года
14:50:28 МСК

Чиновник: Обама дискриминировал атомную и угольную отрасли США

Политика

Преемник Обамы Трамп стремится поддержать их

Кейптаун, 25 октября 2017, 13:47 — REGNUM  Власти США осуществляли дискриминацию в отношении атомной и угольной отраслей страны во время правления администрации президента Барака Обамы, заявил министр энергетики США Рик Перри, сообщает Reuters.

«Ядерная энергетика и уголь… Эти две отрасли страдали от дискриминации во время правления последней администрации», — отметил американский чиновник на пресс-конференции в Кейптауне в ответ на вопрос журналистов относительно директивы правительства США на поддержку этих отраслей.

В рамках этой директивы предполагается вознаграждать атомные и угольные станции, если они постоянно располагают запасом топлива для бесперебойной работы в течение 90 суток. Таким образом обеспечивается надежность электроснабжения США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить