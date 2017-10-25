Песков о заявлении Собчак: «Крым является неотъемлемой частью РФ»

Москва, , 13:38 — REGNUM Высказывание телеведущей Ксении Собчак о статусе Крыма является неправильным и по сути, и по форме. Об этом сообщил в среду, 25 октября, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Это неправильное заявление по сути и по форме, и с точки зрения международного права, — заявил представитель Кремля журналистам. — Де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью РФ».

Песков добавил, что территориальная принадлежность полуострова не подлежит обсуждению.

24 октября 2017 г. потенциальный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявила, что полуостров является «украинским» с точки зрения «международного права». При этом телеведущая не вспомнила о людях, живущих на полуострове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за отделение от Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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