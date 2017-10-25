Власти США вернули России сорванные в дипмиссиях флаги

Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Государственные флаги, висевшие на зданиях дипломатических миссий РФ в Сан-Франциско и Вашингтоне, возвращены российской стороне. Об этом 25 октября сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он добавил, что американские власти вернули и архив, находившийся в генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско. Тем не менее, этой процедуре сопутствуют действия, совершенно неприемлемые для Москвы, в частности, неприкосновенность документов в архиве была нарушена, отметил он.

Рябков заявил, что власти США позволяют себе провокационное обращение с флагами — одним из высших государственных символов России. События, предшествующие возврату флагов, вызывают резкое отторжение и категорическое неприятие Москвы, подчеркнул он.

Дипломат предположил, что провокации США в столь чувствительной сфере свидетельствуют о внутренней готовности ощутить по отношению к собственным консульским и дипломатическим учреждениям подобные действия. Россия к таким мерам прибегать не будет, однако американской стороне стоит знать, что подобные поступки не забываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке были закрыты по требованию властей в США. Вашингтон также уведомил Москву о прекращении деятельности генконсульства в Сан-Франциско, призвав освободить занимаемую резиденцию до 1 октября.

В середине октября российские флаги, висевшие на зданиях дипмиссий, были сняты. Москва потребовала возвращения флагов на место. Представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила о том, что российские флаги хранятся с таким уважением, какое не проявляют к чужим государственным символам ни в одной стране мира.

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