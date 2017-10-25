Зона для завода: пермское предприятие стало перед выбором

Пермь, , 13:36 — REGNUM В Пермском крае власти пытаются решить судьбу завода «Ремпутьмаш», территорию которого купят у ОАО «РЖД». Задача правительства подобрать такую площадку, которая имела бы перспективы развития на долгие годы. Ряд СМИ сообщает, что предприятию предложили в качестве варианта индустриальную зону от Камской ГЭС до «Мотовилихинских заводов». На этой территории много неиспользуемых площадей.

Кроме того, планируется планируют активное развитие Осенцовского транспортного узла, где находятся удачные площадки для бизнеса, связанного с железной дорогой, сообщает портал properm.ru.

В крае заинтересованы в развитии производства, однако завод «Ремпутьмаш» расположен практически в центре Перми, поэтому развивать такие направления как литейное производство, которое востребовано, на этой площадке невозможно. Министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов отметил:

«Руководство предприятия говорит о том, что готово развивать это производство в Пермском крае, в том числе и на территории города Перми и здесь задача правительства подобрать такую площадку, которая имела бы перспективы развития на долгие годы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект реновации Перми подразумевает создание досугово-культурного кластера на набережной Камы. Барьером на этом пути стал завод «Ремпутьмаш». Край решил выкупить заводскую площадку за 445 млн рублей у ОАО «РЖД».

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Стоит отметить, проект по благоустройству краевой столицы одобрен президентом РФ, Заксобранием и горсоветом. Между тем, в октябре вокруг завода и проекта реновации разразился скандал. В интернете появилось видеобращение к Владимиру Путину с просьбой сохранить уникальное производство, рабочие протестовали против реновации за счёт завода. Впоследствии ролик был удалён.

Добавим, что завод в Перми был бы ликвидирован и без проекта реновации, поскольку собственник уже с 2014 года вынашивает планы по переносу основного производства. В 2015 году одно из направлений уже перенесено в Верещагина.

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