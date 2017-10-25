Премьеры Киргизии и Казахстана провели встречу в рамках саммита ЕАЭС

Ереван, , 13:26 — REGNUM Премьеры Киргизии Сапар Исаков и Казахстана Бакытжан Сагинтаев провели двустороннюю встречу в рамках саммита глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване, сообщает 25 октября пресс-служба правительства Киргизии.

Отмечается, что в ходе встречи Исаков и Сагинатев обсудили результаты переговоров правительственных делегаций двух стран по разработке проекта дорожной карты.

«Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и проект дорожной карты, состоящей из 48 пунктов, которая направлена на разрешение всех имеющихся вопросов между двумя странами», — говорится в сообщении.

По итогам встречи главы правительств поручили соответствующим министерствам и ведомствам в оперативном порядке доработать проект дорожной карты.

Напомним, проект дорожной карты призван урегулировать вопросы двустороннего экономического сотрудничества, а также исполнения сторонами транспортного, ветеринарного и фитосанитарного контроля с учетом соответствующих норм и правил ЕАЭС и ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября по итогам встречи глав правительств Киргизии и Казахстана в Астане была достигнута договоренность о создании межправительственной рабочей группы для подготовки совместной дорожной карты.

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