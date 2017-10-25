В Росгвардии рассказали о своей борьбе с массированным кибератакам

Москва, , 13:21 — REGNUM Серверы Росгвардии неоднократно подвергались массированным кибератакам. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил сообщил замдиректора Росгвардии Сергей Меликов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Пункты управления войск национальной гвардии неоднократно подвергались кибератакам, в том числе массированным. В этом отношении мы плотно работаем с техническими службами ФСО РФ, которые обеспечивают и обслуживают ряд наших коммуникаций», — заявил Меликов.

«У нас выработаны комплексные подходы, комплексные меры к защите наших органов управления от подобных кибератак», — добавил он.

По его словам, Росгвардия активно развивает собственные службы технической безопасности и защиты — в том числе и свою эффективность показала работа в отношении противодействия «телефонному терроризму».

«Мы столкнулись с этой проблемой и на сегодняшний день находимся в поиске ее разрешения вместе с нашими коллегами из ФСБ, МВД. Нужно сказать, что определенную эффективность эта работа демонстрирует, количество таких атак за последнюю неделю уменьшилось», — указал Меликов.