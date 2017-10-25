Законопроект о «едином» мэре Нижнего Новгорода не встретил сопротивления

Нижний Новгород, , 13:09 — REGNUM Комитет по местному самоуправлению подержал внесение изменений в региональное законодательство, касающихся перевода Нижнего Новгорода на одноглавую модель управления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В соответствии с вносимыми изменениями, глава администрации Нижнего Новгорода будет избираться конкурсной комиссией. Он же будет исполнять функции главы города. Своих кандидатов могут предлагать как губернатор, так и думские фракции и депутатские группы, в которые входит не менее трети от общего числа депутатов.

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Глава городской думы будет избираться депутатами из своего числа.

Из 13 присутствующих на заседании комитета депутатов за внесение изменений проголосовали 12 человек. Один из депутатов воздержался. Все обсуждение законопроекта продолжалось около 10 минут. Никаких вопросов у депутатов проект закона не вызвал.

Окончательное решение по внесении изменений в региональное законодательство будет принято на заседании законодательного собрания 26 октября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой о переводе Нижнего Новгорода на одноглавую модель управления выступил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

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По его мнению, действующая в Нижнем Новгороде двуглавая модель, при которой функции главы города и главы администрации разделены между двумя разными людьми, изжила себя и не подходит для решения стоящих перед городом задач.

Инициатива Никитина была негативно встречена депутатами городской думы. С их стороны прозвучали предложения оставить в городе двуглавую систему управления или вернуться к одноглавой системе, подразумевающей также возврат к прямым выборам мэра.

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По итогам встречи с депутатами Никитин остался при своем мнении и внес соответствующий законопроект на рассмотрение областного парламента.

Одноглавая модель управления, при которой «единый» глава МСУ будет избираться на конкурсной основе, станет определенной новинкой для Нижнего Новгорода. Ранее мэр города избирался всенародно. С 2010 года функции главы города были переданы председателю городской думы, а функции главы городской администрации исполнял человек, выбираемый на конкурсной основе и утверждаемый городской думой.