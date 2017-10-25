Родные погибших в катастрофе над Синаем просят не разрешать рейсы в Египет

Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Благотворительный фонд «Рейс 9268» от лица родственников погибших при крушении российского самолета А321 над Синайским полуостровом обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой не давать согласия на возобновление авиасообщения с Египтом до завершения расследования этого теракта, произошедшего 31 октября 2015 года.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 октября, сообщил декан Высшей школы экономики Санкт-Петербурга Валерий Гордин, потерявший в этой катастрофе 28-летнего сына и невестку.

«Не имеем информации о ходе расследования. Это очень тревожно, потому что до сих пор не найдены преступники, не раскрыта та преступная сеть, которая способствовала этому теракту, не выявлена роль египетских служб безопасности (организация или попустительство этому преступлению). В то же время, мы слышим от официальных лиц о возможности возобновления авиасообщения с Египтом. Мы обращались от имени Фонда к Сергею Викторовичу Лаврову с призывом взять ситуацию под контроль, потому что в условиях незавершенного расследования, на наш взгляд это ставит под угрозу жизнь тех лиц, которые захотят воспользоваться египетскими аэропортами», — заявил Валерий Гордин.

По словам Гордина, расследование дела о катастрофе, которую проводит Следственный комитет РФ, в очередной раз было продлено на полгода по причине того, что «нет достаточных материалов для завершения дела». Он подчеркнул, что с российской стороны вся информация есть, нет материалов именно с египетской стороны.

«До сих пор не представлены записи с видеокамер в аэропорту. Ощущение, что это противодействие с той стороны. Дело не в железе, а в людях. Там были люди вовлечены, которые не названы. Расследование касается не только того, что произошло с лайнером и пассажирами, но и того, что произошло в аэропорту. Нас и настораживает, что с египетской стороны не имеем информации», — рассказал Гордин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, 31 октября 2015 года самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», совершавший рейс 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших — жители Петербурга и Ленобласти.

Органы ФСБ обнаружили следы воздействия взрывчатых веществ на обломках лайнера и телах погибших и заявили, что самолет был разрушен самодельным взрывным устройством. В организации теракта подозреваются лица, связанные с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Расследование уголовного дела продолжается.