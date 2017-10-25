Первая женщина-глава МВД Турции сформировала новую партию

Анкара, 25 октября 2017, 12:34 — REGNUM
Бывший глава МВД Турции МералАкшенер учредила 25 октября новую политическую партию в надежде составить конкуренцию нынешнему президенту страну Реджепу ТайипуЭрдогану в выборах 2019 года, сообщает Associated Press
Новая политическая сила получила название «Хорошая партия», в нее вошла группа законодателей, покинувших националистическую партию Турции из-за ее поддержки главы государства на прошедшем в стране референдуме.
Акшенерстала первой женщиной, занявший пост главы внутриполитического ведомства Турции. Она возглавляла МВД с 1996 по 1997 годы. На церемонии основании партии она заявила, что могла бы пойти на выборы президента страны против Эрдогана.