Уральский депутат извинился за фразу о доходах «не мужчин, а лентяев»

Берёзовский, Свердловская область, , 12:32 — REGNUM Депутат думы Березовского городского округа в Свердловской области Андрей Брусницин извинился за то, что назвал мужчин, зарплата которых составляет 30 тыс. рублей, лентяями. Об этом сообщил председатель думы Евгений Говоруха.

«Он извинился сразу. Ему не дали договорить, поднялся шум и он не закончил речь», — цитирует Говоруху РИА Новости.

Председатель думы отметил, что на заседании обсуждали социально-острый вопрос, из-за чего возникли споры. Брусницина «накрыла эмоциональная волна», однако он сразу собрался и извинился.

По словам Говорухи, депутат никого не хотел обидеть, а во время обсуждения вопросов в думе нередко накаляется ситуация.

Ранее на заседании думы Березовского городского округа, где обсуждалось повышение тарифа на отопление, Андрей Брусницин заявил:

«Если мужчина получает 30 тыс. рублей, это не мужчина, это лентяй. Если люди хотят зарабатывать, они зарабатывают».

Отметим, что средний заработная плата в Свердловской области составляет немного выше 30 тыс. рублей. Сам же депутат по итогам 2016 года указал в своей декларации доход в размере более 2,4 млн рублей.

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