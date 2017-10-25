Экс-глава ФТС Бельянинов может возглавить ЕАБР

Москва, , 12:25 — REGNUM Кандидатура экс-главы ФТС Андрея Бельянинова на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) будет внесена Минфином по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.

«Минфину России внести кандидатуру Бельянинова Андрея Юрьевича для назначения в установленном порядке на должность председателя Евразийского банка развития», — говорится в документе.

Белянинов возглавлял Федеральную таможенную службу с мая 2006 по 28 июля 2016 года. Он ушел в отставку по собственному желанию. В отношении него были проведены следственные действия и обыски.

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По словам президента РФ Владимира Путина, в отношении него не было никакого дела, а ущерб репутации Бельянинова был нанесен публикациями в СМИ.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что глава ФТС Андрей Бельянинов, в доме и в офисе которого 26 июля были проведены обыски, проходит свидетелем по уголовному делу о контрабанде алкоголя. Обыски у Андрея Бельянинова и его подчиненных проводились как у свидетелей по уголовному делу, говорилось в сообщении.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что не видит препятствий, мешающих бывшему главе Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрею Бельянинову продолжать карьеру на государственной службе.