Мадрид: Меры против Каталонии не будут носить долгосрочного характера

Мадрид, , 12:17 — REGNUM Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил 25 октября, что планы его правительства взять ключевые дела Каталонии под непосредственный контроль Мадрида в попытке остановить стремление региона к независимости носят «исключительный» характер, а также, как он надеется, будут свернуты в кратчайшие сроки, сообщает Press Association.

Рахой выразил надежду на то, что запланированные меры, в рамках которых будет распущено местное правительство лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, а также сокращены полномочия парламента региона, будут носить краткосрочный характер.

Он также добавил, что они должны завершиться местными выборами, которые, как он надеется, будет проведены как можно скорее, но только после восстановления закона.

Напомним, в ответ на проведение референдума о независимости Каталонии центральное правительство Испании планирует задействовать статью 155 конституции страны, в рамках которой регион будет лишен автономного статуса. Применение подобных мер будет рассмотрено сенатом Испании 27 октября.