Мать Ксении Собчак о выборных амбициях дочери: «отговорить ее невозможно»

Москва, , 12:15 — REGNUM Сенатор от Тувы Людмила Нарусова, мать экс-ведущей «Дома-2» Ксении Собчак, не станет отговаривать дочь от участия в выборах президента России-2018, 25 октября сообщает РИА Новости.

Отказавшись отговаривать Ксению от выдвижения на пост президента, поскольку «это невозможно», Нарусова все же «как мать, переживает» за нее, поделилась сенатор с журналистами.

Напомним, 24 октября Ксения Собчак провела свою первую пресс-конференцию с момента объявления о своем участии в предвыборной гонке 18 октября. Ответила телеведущая и на вопрос о принадлежности Крыма, заявив, что полуостров принадлежит Украине.

Отметим, что в сентябре 2016 года решением главы Тувы Людмила Нарусова назначена сенатором от региона.