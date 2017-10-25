Многодетные семьи Петербурга получат налоговые льготы за счет хозяев яхт

Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 25 октября одобрило проект городского закона о льготах на транспортный налог для многодетных семей, передает корреспондент ИА REGNUM. При этом выпадающие доходы будут компенсированы в городской бюджет за счет владельцев транспортных средств, которые можно отнести к предметам «роскоши».

Льготы коснутся семей, где есть трое детей младше 18 лет. Таких в Петербурге насчитывается 29 тысяч, предполагается, что после введения льготы бюджет потеряет около 150 млн рублей.

В связи с этим будет увеличен транспортный налог на средства передвижения с мощностью двигателя более 100 лошадиных сил — яхты, гидроциклы, реактивные самолеты, катера и вертолеты.

«То есть, на те транспортные средства, которые могут позволить себе очень и очень богатые люди», — заметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Ставку транспортного налога для владельцев катеров, моторных лодок, гидроциклов, яхт и других парусно-моторных судов мощностью свыше 100 лошадиных сил предлагается удвоить и тем самым довести до предельно допустимого, по закону, значения. Повышение транспортного налога также ждет владельцев самолетов, вертолетов и других воздушных судов.

Дополнительные доходы городского бюджета от установления новых ставок составят около 54,3 млн. рублей ежегодно.

Добавим, что одной из мер социальной поддержки многодетных семей в Петербурге является предоставление семьям, имеющим в своем составе семь и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой или попечительством, пассажирского микроавтобуса.

Такая программа действует в Петербурге с 2009 года. За это время город помог обзавестись своим транспортом 150-ти многодетным семьям. В 2017 году за счет средств бюджета города приобретено 15 пассажирских микроавтобусов марки ГАЗ-3221 (8 пассажирских мест + место водителя) на сумму 15,3 млн рублей.

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