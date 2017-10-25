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Собянин о переносе выборов: «Никчемная» идея

Политика

О том, что перенос выборов мэра Москвы с сентября на март 2018 года «вполне возможен», утром 25 октября написал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов

Собянин о переносе выборов: «Никчемная» идея
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 25 октября 2017, 12:03 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте» опроверг сообщения о возможном переносе выборов мэра столицы на март 2018 года.

По его словам, сама идея переноса — «никчемная». Ни с кем и никогда он этот вопрос не обсуждал, пишет Собянин.

О том, что перенос выборов мэра Москвы с сентября на март 2018 года «вполне возможен», утром 25 октября написал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«При всем уважении к Алексею Алексеевичу это абсолютный фейк «, — написал Собянин.

Венедиктов в своем сообщении в Telegram-канале заявил, что этот вопрос якобы поднимался на встрече Собянина с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Венедиктов сообщил, что эта тема изучается в администрации президента.

Главред радиостанции уже ответил на реакцию Собянина.

«Как говорят французы — Dont act (принято к сведению). Но будем наблюдать, и пристально. В нашем мире «фейки» быстро превращаются в реальность», — написал он.

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Выборы мэра Москвы

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