В Курганской области судят дважды оправданного имама

Курган, , 12:19 — REGNUM В Кургане на протяжении полутора лет рассматривается уголовное дело в отношении бывшего имама местной мечети Али Я. Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Дело рассматривается в Курганском областном суде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом для обвинения стал комментарий к одной из статей в социальной сети, написанный со страницы Я. Обвиняемый утверждал, что не писал этот комментарий, приписывая комментарий делу рук неких хакеров. Согласно материалам уголовного дела было подтверждено вхождение в аккаунт Якупова с неустановленного устройства.

Отметим, что в апреле 2017 года Али Я. был оправдан Курганским городским судом. Но в июле Курганский областной суд отменил решение суда первой инстанции. Дело Якупова было отправлено на новое рассмотрение.

На очередном заседании уже областного суда лидер курганских коммунистов Василий Кислицин сообщил, что о комментарии якобы от Али Я., он узнал от сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом, передает Znak.com.

Основной свидетель обвинения вместо ответов на вопросы судьи пока лишь говорит о расколе среди мусульман, который, по его мнению, вносил бывший имам.

Сторонники обвиняемого утверждают, что уголовное преследование Я. — это следствие назначения его имамом Курганской мечети в декабре 2015 года. Тогда и произошел раскол между верующими, поддерживающими прежнего имама Зиедали М., и молодыми мусульманами, поддержавшими новичка Я. Как поясняют верующие, в мечети царило двоевластие: сторонники молодого имама молились на цокольном этаже, а сторонники прежнего — в верхнем зале мечети. На данный момент имамом мечети является Зиедали М.

Кстати, ранее, в 2013 году Али Я. был обвинен в аналогичном преступлении, а также в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Но уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

На сегодня в Курганской области насчитывается около 100 тысяч мусульман.

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