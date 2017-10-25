Андрей Клычков сложил полномочия депутата Мосгордумы

Москва, , 13:22 — REGNUM Мосгордума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата столичного парламента Андрея Клычкова. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента 25 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Андрей Клычков обратился в Московскую городскую думу с письменным заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата думы в связи с его назначением временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области», — отметил заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский.

В своём выступлении Клычков поблагодарил депутатов Мосгордумы за совместную работу. Отдельные слова благодарности он высказал в адрес своих коллег по партии КПРФ. Бывший депутат столичного парламента отметил, что Москва даёт невероятные возможности для реализации инициатив, связанных с улучшением города, однако в столице по-прежнему остаётся много проблем.

Согласно постановлению, полномочия депутата Мосгордумы Клычкова являются досрочно прекращенными с 5 октября 2017 года. Документ вступает в силу со дня его принятия.

Отметим, Андрей Клычков стал депутатом Мосгордумы в 2009 году, затем был переизбран в 2014 году. Указ о его назначении врио губернатора Орловской области президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября 2017 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Андрей Клычков назвал неожиданностью своё назначение на должность врио губернатора Орловской области. Новую должность депутат получил в результате досрочного сложения полномочий Вадима Потомского, которого отправил в отставку президент России Владимир Путин. В Москве заявили, что отставка Клычкова могла быть связана с его возможным выдвижением на пост мэра в 2018 году.

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