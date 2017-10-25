Первого зампреда Саратовского облправительства одернули насчет обещаний

Саратов, , 11:59 — REGNUM Депутаты Саратовской областной думы согласовали предложенную губернатором Валерием Радаевым кандидатуру на пост первого зампреда Вадима Ойкина. Как сообщает ИА REGNUM, Ойкин огласил список поставленных перед ним задач, вероятность исполнения которых близка к нулю. На это отреагировала депутат-старожил регионального парламента, бизнесвумен Зинаида Самсонова, которая попросила его не заявлять громко о победах, когда на деле ничего не выходит.

Фигура руководителя АО «Облкоммунэнерго» Вадима Ойкина (на сайте предприятия он до сих пор представлен как гендиректор) — новая в нынешней публичной саратовской политике, отмечают эксперты.

Вице-губернатор региона Игорь Пивоваров, представляя Ойкина депутатам, отметил, что тот много лет работал в практическом секторе экономики, по финансово-экономическому направлению, возглавлял крупное предприятие.

«Считаю, что он справится с поставленными задачами, если вы его поддержите», — сказал Пивоваров.

«Среди своих задач, в первую очередь, вижу обеспечение сбалансированности бюджетной политики, создание благоприятных условий для инвесторов, поддержание в регионе конкурентной среды», — заявил Ойкин, пообещав продолжить работу по сокращению и окончательному погашению госдолга региона, совершенствованию налоговой политики, реализации инвестиционной политики в условиях сокращения финансирования государственной поддержки бизнеса на федеральном уровне, выстраиванию отношений с государственными корпорациями и институтами развития бизнеса.

Единственный депутат в облдуме от «Справедливой России» Зинаида Самсонова обратилась к Ойкину:

«У меня есть одна просьба: не надо говорить о планах по реализации в регионе инвестиционных проектов, когда соглашение с инвестором еще не подписано. Иначе выходит, что мы громко заявляем о победах, а на деле ничего не выходит. Это плохо отражается на имидже области».

Ойкин с замечанием согласился. В итоге его кандидатура была поддержана.

Вадим Ойкин родился 14 июля 1973 года в городе Фрунзе (Кыргызстан).

В 1995 году после службы в Вооружённых силах РФ с отличием окончил Саратовское Высшее военное инженерное училище химической защиты, получив специальность «инженер-химик». В 2001 году окончил Саратовский государственный социально-экономический университет, а в 2002 году — Поволжскую академию государственной службы. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность он начал в 1996 году в ООО «Агентство Радар» в качестве инженера. С 1998 по 2007 год работал на различных должностях в правительстве Саратовской области (секретариате вице-губернатора первого заместителя председателя правительства области, министерстве финансов области).

С 2007 по 2009 год был заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Саратовгаз». С 2009 по 2010 год — заместителем гендиректора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». В 2011 году занимал должность вице-президента ООО «Группа компаний «Рубеж». С ноября 2011 года работал заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «Облкоммунэнерго» В январе 2012 года он возглавил «Облкоммунэнерго». Женат. Воспитывает трех дочерей.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный губернатором Саратовской области Валерий Радаев формирует свой кабинет министров. Ранее депутатами облдумы на должность вице-губернатора была согласована кандидатура Игоря Пивоварова, зампредов облправительства — Александра Буренина. Василия Разделкина, Валентины Гречушкиной и Алексея Стрельникова. Два последних назначенца — фигуры в облправительстве новые и связаны с итогами выборов в регионе. Гречушкина на период выборной компании была назначена секретарем регионального отделения партии власти.

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