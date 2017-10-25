Ляшко выиграл в лотерею более $20 тысяч

Киев, , 11:53 — REGNUM Народный депутат Украины и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко выиграл в лотерею 571 тыс. гривен (более $21 тыс.). Об этом говорят данные его декларации, опубликованной на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Согласно документу, Ляшко три раза выиграл в «Украинской национальной лотерее». Суммы выигрышей составили 283 560 гривен, 153 485 гривен и 134 000 гривен. Общая сумма — 571 045 гривен.

Ляшко также задекларировал квартиру в Киеве площадью 367,2 квадратных метров, квартиру в Прилуках площадью 127,5 квадратных метров и дом в Козине. Депутат отметил, что арендует его у депутата Артема Ставицкого. Цена аренды не указана. Кроме того, в декларацию внесен автомобиль Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска.

В 2016 году Ляшко внес в свою декларацию коллекцию монет НБУ (1997−2015 гг.), вилы, итальянскую мебель, беговую дорожку, велотренажер, четыре пары элитных часов и драгоценности супруги.

Ранее сообщалось, что Ляшко продал свою недвижимость, а результате чего выручил 15,9 млн гривен. Предположительным покупателем стал депутат Александр Рыженков, ранее состоящий в «Радикальной партии».

Недвижимость стоимостью 15 млн гривен Ляшко купил в январе нынешнего года у Артема Савицкого. Депутат заверил, что приобрел дом в кредит, который планирует погасить в течение пяти лет.

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