Смольный: Петербург будет с хлебом

Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Санкт-Петербургу не грозит дефицит хлеба, в городе имеются существенные запасы зерна для обеспечения нужд хлебопекарной промышленности. Определенные проблемы с логистикой имеются, но они решаются. Об этом говорится в официальном комментарии председателя комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максима Мейксина, который распространила 25 октября пресс-служба Смольного.

Как сообщил ранее «Комменрсант», в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия Санкт-Петербурга не могут вовремя получить вагоны для его транспортировки в город, что может привести к срыву поставок зерна, росту его себестоимости, перебоям в производстве муки и хлеба и росту цен.

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Как утверждает Максим Мейксин, «Санкт-Петербург — один из немногих городов страны, располагающий собственным резервным хранением зерна». По его словам, этот резерв «позволяет надежно обеспечить потребности всего населения города на длительный срок». Помимо этого в Петербурге накоплены большие коммерческие запасы зерна, а также заполнены зерном склады Росрезерва.

«Обращение руководства города к Правительству Российской Федерации относится только к перспективным поставкам и имеет целью исключить саму возможность возникновения в будущем дефицита вагонов для транспортировки зерна в Петербург», — пояснил глава комитета Смольного.

Мейксин высказал сожаление в связи с тем, что на законодательном уровне не закреплена обязанность владельцев вагонов в обязательном порядке предоставлять их для перевозок социально-значимых видов продукции для приоритетных незерновых регионов. Поэтому для операторов вагонов основным критерием при их использовании является получение максимальной прибыли.

«В условиях рекордно высокого урожая зерновых в России и значительного увеличения объема продаж зерна на экспорт предприятия мукомольной отрасли Санкт-Петербурга выразили обеспокоенность вероятными сложностями с распределением железнодорожных вагонов при планировании будущих поставок», — отметил чиновник Смольного.

Он сообщил, что на федеральном уровне уже принято решение оказать содействие в скорейшей организации поставок вагонов для перевозки закупленного зерна в Санкт-Петербург.

«Предложено включить Санкт-Петербург в перечень приоритетных направлений для отгрузки зерна из зернопроизводящих регионов, а также рассматривать в первоочередном порядке заявки на подачу вагонов, предназначенных для нашего города. Таким образом, все необходимые превентивные меры приняты», — заверил Максим Мейксин.

Он также высказал предположение, что утечка в прессу рабочего документа могла быть связана со стремлением ряда бизнесменов подзаработать на слухах о дефиците и возможном ажиотаже.

«Все помнят ситуацию с гречкой, в результате которой крупа не пропала из магазинов города, но некоторые бизнесмены сильно заработали на раздувании этой ситуации <…> Вероятно, кто-то хотел бы заработать и на этот раз. Не думаем, что получится», — резюмировал глава комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга.

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